Mit Fotos und Briefen aus Kinderbeuern Neues Buch zeichnet Geschichte von 114 Kriegsgefallenen und Vermissten nach

In den Nachrichten über den Krieg in der Ukraine – ob im Rundfunk oder in den Zeitungen - liest oder hört man viel über Geländegewinne, über eroberte und zurückeroberte Gebiete, über Forderungen nach noch besseren Waffen, über Solidaritätsbekundungen von Politikern. Über das, was sich auf den Schlachtfeldern abspielt, wird zumeist geschwiegen – über das Elend der Soldaten, über die Toten und Verstümmelten, über die unendliche Trauer der Angehörigen.