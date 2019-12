Advent : Geschichten zu Weihnachtsbräuchen

Wittlich (red) Ein Erzähltreff unter dem Motto „Mit Weihnachtsgeschichten um die Welt“ wird am Freitag, 13. Dezember, ab 15 Uhr im Laden Kaufen mit Herz in der Burgstraße 49, in Wittlich veranstaltet. Gemeinsam mit dem Sternenmädchen „Nayra“ reisen die Kinder und Erwachsene von einem Weihnachtsbrauch zum nächsten: „Gibt es Engel im Islam“ oder „Was schreibt der Koran über die Geburt Jesus?

