Frühling : Bunte Blütenpracht in Bergweiler

Blütenpracht in Bergweiler Foto: TV/Nora John

Bergweiler (noj) Während manche Menschen auf pflegeleichte Steingärten setzen, blüht es im Vorgarten von Juliane Peters aus Bergweiler in den schönsten bunten Farben. Autofahrer, die in Richtung Bruch fahren, können sich seit Wochen an der herrlichen Vielfalt der Frühlingsblumen erfreuen.