Kostenpflichtiger Inhalt: Schwimmbad : Es gibt auch Fans des Wittlicher Hallenbads

Am Vitelliusbad und seiner Zukunft scheiden sich in Wittlich die Geister. Foto: Klaus Kimmling/klaus kimmling

Wittlich In der Diskussion zur Sanierung des Vitelliusbades in Wittlich bestimmen vor allem die Freibadfreunde die Debatte. Diese möchten das Außenbecken in voller Größe erhalten. Doch es gibt auch Stimmen aus der Bürgerschaft, die sagen, die Stadt solle sich bei diesem Projekt auf die Attraktivität des Hallenbades konzentrieren.

Von Christoph Strouvelle und Christian Moeris

Hin und her geht in Wittlich die Diskussion um die Renovierung des Freibads und des Hallenbads. Eine Bürgerinitiative tritt dafür ein, das Freibad in seiner ganzen Größe zu erhalten (der TV berichtete mehrfach). Der Stadtrat brachte dazu mittlerweile eine Alternativplanung auf den Weg, und das obwohl bereits eine Planung zum Neubau des Hallenbades mit verkleinertem Freibad, einem sogenannten ganzjährig nutzbarem Kombibad, so gut wie unter Dach und Fach war.

Diese Kehrtwende des Stadtrats ist vermutlich vor allem auf die Initiative der Freibadfreunde zurückzuführen, die in der Diskussion zur Badsanierung mit vielen Beiträgen und lauter Stimme auf sich aufmerksam machen (der TV berichtete mehrfach).

Dabei gibt es in der Bürgerschaft auch andere Stimmen. Und diese wären mit einer Reduzierung der Wasserfläche im Freibad einverstanden – wenn diese denn notwendig wäre, damit der Stadt genügend Mittel für den Neubau eines weitaus attraktiveren Hallenbads zur Verfügung steht. Beim Projekt Neubau/Sanierung des Vitelliusbads die Priorität in ganzer Linie auf ein attraktives Hallenbad zu legen, das sagte mit deutlicher Stimme in der Öffentlichkeit erstmals eine Wittlicher Bürgerin auf der Bürgerversammlung im Eventum Ende September – obwohl auch die Debatte auf der Bürgerversammlung hauptsächlich von der Freibad-Fraktion bestimmt wurde.

Bevor sich auf der Veranstaltung im Eventum eine Diskussion zwischen Politik und Bürgerschaft entwickelt hatte, erläuterte zunächst Bürgermeister Joachim Rodenkirch den Sachstand zur Planung. Aus den Reihen der Stadtratsmitglieder war es vor allem Stephan Lequen (Bündnis 90/Die Grünen) der mit aller Deutlichkeit sagte, welche Gründe dafür sprechen, den Fokus auf ein deutlich attraktiveres Hallenbad zu legen. Denn bisher biete das Hallenbad lediglich ein einzelnes 25 Meter langes Becken mit verschiedenen Tiefen. Jegliche Attraktionen für Familien mit Kindern oder für Jugendliche lasse dieses marode Bad vermissen, sagte Lequen. Er sehe deshalb hauptsächlich im Hallenbad Handlungsbedarf. Daher müsse man es von einem reinen Sportbad hin zu einem Familienbad mit Schwimmbereich und Becken für Nichtschwimmer und Kleinkinder umgestalten. Das Freibad hingegen sei überdimensioniert und werde nur an wenigen Tagen intensiv genutzt, sagte Lequen – auch wenn er sich damit wohl unter den in großer Zahl vertretenen Freibadenthusiasten an diesem Abend etwas unpopulär gemacht haben dürfte. Dort könne man einsparen, erklärte er den Ansatz seiner Fraktion. „Wenn man das Bad neu plant, muss man beides gemeinsam betrachten.“ Im Verlauf der Diskussion zwischen der Bürgerschaft, dem Stadtrat und dem Bürgermeister ergiff an diesem Septemberabend auch Heike Feldges, Vielschwimmerin und Dauergast im Wittlicher Schwimmbad, das Wort. Sie mahnte einen „zeitgemäßen“ Neubau des Vitelliusbades an und den Fokus auf ein attraktives Hallenbad zu legen.

Der TV hat sich nun nochmal mit der begeisterten Hallenbadschwimmerin unterhalten und sie gefragt, wie sie sich ein neues Vitelliusbad vorstellt.

Das Hallenbad solle größer werden, sagt sie. „Die meisten Menschen benötigten ein Ganzjahresbad. Dazu gehörten auch Kinder und Schüler, die schwimmen lernen.“ Ein größeres Hallenbad werde auch den Vereinen gerecht und denen, die das Bad das ganze Jahr durch nutzen würden. „Den ersten Plan für das Hallenbad finde ich klasse“, sagt sie. Neben einem Sportbecken sei dort ein weiteres Lehrschwimmbecken und ein separater Kinderbereich vorgesehen. „Dann könnten dort Vereine und die anderen Badegäste parallel schwimmen gehen“, sagt sie. Dazu solle das Hallenbad eine Rutsche erhalten und so den Freizeitwert insbesondere auch für Jugendliche steigern. Derzeit sei es kein Bad, in dem sich Familien länger aufhalten könnten, ist sie überzeugt. Und auch die Lösung als Kombibad mit Cabriodach, das im Sommer geöffnet und dann das Hallenbecken für Freibadgäste nutzbar mache, findet ihre Sympathie. Der erste Entwurf der Planung scheint also ganz ihren Geschmack zu treffen.

