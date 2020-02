Kommunalpolitik : Esch: Sind die Flutlichtmasten sicher?

Esch Der Gemeinderat Esch befasst sich am Montag, 3. Februar, mit dem Haushalt und dem Forstwirtschaftsplan für das laufende Jahr. Auf der Tagesordnung stehen zudem der Erlass einer Satzung zur Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen, die Überprüfung auf Standfestigkeit der Flutlichtmasten auf dem Sportplatz, die Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage in der Straße Rohrer Weg, Unterhaltungsmaßnahmen, eine Interessens-bekundung zur Teilnahme an dem Projekt „Digitale Dörfer“ des Landkreises Bernkastel-Wittlich und das Thema Dorferneuerung.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken