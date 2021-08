Naturschutz: Die Perspektiven des Nationalparks Hunsrück-Hochwald : Nationalpark stabilisiert sich

adasd asd a Foto: Konrad Funk

Bernkastel-Wittlich Seit 2015 gibt es den Nationalpark Hunsrück-Hochwald. Was ist seitdem passiert? Ist das Schutzgebiet seinen Ansprüchen gerecht geworden?

Vor ziemlich genau acht Jahren im Sommer: Ich fuhr ins abgelegene Züsch/Neuhütten zu einer Presse-Konferenz mit der damaligen amtierenden Umweltministerin Ulrike Höfken. Der Weg dorthin führte durch einsame Wälder. Ich kam vom Moseltal, aus Bernkastel-Kues und wunderte mich, dass die Klimaautomatik meines Autos schnell auf Heizung umschaltete. Es war kein gerade warmer Sommertag und im Hunsrück herrschten eisigere Temperaturen als im Moseltal. Ein fast so nass-kühler Sommer wie in diesem Jahr.

Warum fand die hochrangige Politikerin damals den Weg ins entlegene Züsch/Neuhütten? Sie nahm den Weg auf sich, um Widerstand zu brechen. Die Mainzer Landesregierung plante, einen Nationalpark im Hunsrück zu errichten. Und damit waren nicht alle Beteiligten einverstanden – vor allem nicht diejenigen, die vor Ort lebten und um ihren Brennholzvorrat fürchteten. Die Veranstaltung in Neuhütten war nicht die erste dieser Art. Ihr gingen bereits vier dieser Nationalpark-Foren an unterschiedlichen Standorten voraus.

Deren Mission: Für die Akzeptanz des Parks innerhalb der Bevölkerung werben. Denn es ging um 10 000 Hektar Staatswald, die zur Schutzzone erklärt werden sollten – für den Menschen weitestgehend unberührbar.

In einer Präsentation wurden die Vorteile für die fiktive Familie Neumann dargestellt, die vom hektischen Mainz in den naturnahen Hunsrück umzieht. Bereits im Internet konnten sie sich über die Vorteile des Nationalparks informieren, die Kinder könnten bei Rangertouren mitmachen, Schulen und Kitas der Umgebung könnten Veranstaltungen anbieten, die den Nationalpark als Thema haben. Damals kam die Frage auf – in Anbetracht der anstehenden Landtagswahlen – ob der Nationalpark auch zustande käme, wenn Rot-Grün nicht mehr die Regierung stelle.

Das sei nicht nötig, hieß es damals mit Verweis auf Rechtsbestimmungen. Ein Bürgervotum in den betroffenen Gemeinden Pro oder Kontra Nationalpark verneinte Höfken, schließlich waren die Voten der einzelnen kommunalen Gremien entscheidend. Michaela Reichert vom Verein der Nationalparkgegner wertete die Veranstaltung damals als „eine einzige Märchenstunde“.

Nichtsdestotrotz ist der Nationalpark zwei Jahre später, an Pfingsten 2015 eröffnet worden - aus der „Märchenstunde“ ist ein Stück weit Realität geworden. Die kommunalen Parlamente wurden überzeugt und der Widerstand der Bevölkerung verpuffte. Was ist nun, nach sechs Jahren, aus dem Schutzgebiet geworden?

Nach dem ruckeligen Anlauf konnte sich der Nationalpark Hunsrück-Hochwald inzwischen etablieren, manches hat sich vielleicht noch nicht so weit entwickelt wie damals gewünscht, andere Projekte sind schon weit fortgeschritten.

Lesen Sie auch Natur : Der Masterplan für den Nationalpark Hunsrück-Hochwald steht

Die Wissenschaft: 257 Seiten fasst der große Forschungsband Nr. 01, der inzwischen veröffentlicht wurde. Der Nationalpark ist auch eine Art Forschungslabor, in dem Biologen, Forst- und Umweltexperten beobachten können, wie sich die Natur ohne menschliches Zutun weiter entwickelt. Unter anderem konnten Bewegungen der Wildkatzen untersucht werden, die Pflanzendiversität wurde erfasst, es erfolgten ein Monitoring des Wildbestands und viele weitere Untersuchungen.

Die Umweltbildung: Die fiktive „Familie Neumann“ würde inzwischen tatsächlich auf ihre Kosten kommen. Das Nationalparkbüro listet in einer Erhebung aus dem Jahr 2017 die Zahl der Veranstaltungen auf. So haben 20 Kindergarten-Gruppen und Schulklassen mit 398 Kindern das Angebot der Outdoor-Bildung wahrgenommen. Pädagogen von 20 Einrichtungen, darunter sechs Kitas und 14 Schulen wurden im Bereich „Elementar- und Schulpädagogik“ ausgebildet.

Die Freizeit: Im Stichprobenjahr 2017 gab es 290 Rangertouren, an denen insgesamt 2300 Menschen teilgenommen haben. Im Schnitt also acht Teilnehmer pro Rangertour, eine Steigerung von 60 Prozent gegenüber 2016. Außerdem nahmen 2400 Teilnehmer an Touren von zertifizierten Nationalparkführern teil, was einer Steigerung von 15 Prozent zum Vorjahr entspricht.

Die Nationalparktore: An drei Punkten sollen „Nationalparktore“ entstehen: Im Osten die Wildenburg, bereits jetzt ein weitläufiges Tiergehege, im Süden der keltische Ringwall bei Otzenhausen und im Westen, in der Region, das bereits bestehende Hunsrückhaus am Erbeskopf. Das Gebäude hat inzwischen eine neue Ausstellung erhalten, in der auf den Nationalpark aufmerksam gemacht wird. Die Einrichtung einer entsprechenden Außenausstellung lässt aber noch auf sich warten, da die ursprünglich damit beauftragte Firma insolvent gegangen ist.

Der Bekanntheitsgrad: Hier gibt es offenbar noch Luft nach oben. Zumindest lag der Bekanntheitsgrad des Nationalpark Hunsrück Hochwald auf europäischer Ebene sehr weit zurück, das ergab eine britische Studie, die ihn auf Platz 143 von insgesamt 252 Nationalparks verortet. Dem will das Nationalparkamt nun mit gezielter Werbung in den sozialen Medien und mit Transparenten entgegenwirken, die in eine cross-mediale Kampagne eingebettet sind.

Fazit: Gerade in einer eher strukturschwachen Region wie dem Hunsrück zeigt sich, dass auch die Schaffung eines Nationalparks kein Patentrezept ist, um solch eine Region zu stärken. Wer 2015 einen Turbo erwartet hat, wird enttäuscht sein. Die Besucherzahlen sind nicht so stark angestiegen, wie es sich manche Hoteliers und Restaurantbetreiber im Umfeld erhofft haben. Und auch der Corona-Lockdown hat dem Projekt etwas Schwung genommen. Die Etablierung des Nationalparks als touristischer Brennpunkt wird noch einige Jahre in Anspruch nehmen. So ein Projekt ist eben kein Sprint, sondern ein Marathon.

Aber andererseits kann der Nationalpark im Bereich Forschung und Bildung mit einem breit gefächerten Angebot und aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen punkten - und das bereits nach wenigen Jahren.

Ein Sorgenkind unserer Region bleibt dennoch der Erbeskopf als „Nationalparktor“ in nächster Nähe. Zwar ist die Ausstellung im Haus inzwischen erneuert worden, aber die Entwicklung des Außengeländes verzögert sich. Das liegt an vielen Faktoren, unter anderem auch an den Eigentumsverhältnissen. Immerhin hat das Land inzwischen die Verantwortung für das gesamte Hunsrückhaus übernommen. Zudem hört man immer mal wieder von Plänen, am Erbeskopf ein Gästehaus zu eröffnen - angesichts der Exklusivität der Lage wäre das gewiss ein großer Anreiz, den Nationalpark zu besuchen. Es bleibt abzuwarten, wie sich gerade der Erbeskopf in den nächsten Jahren entwickelt.

Wildkatze Foto: Konrad Funk