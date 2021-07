Essay : Radeln an der Mosel: In der Hochsaison wird’s eng

Radeln an der Mosel: In der Hochsaison wird’s eng

Kennen Sie Weweler? Das ist ein kleines belgisches Dorf in den Ardennen und liegt in der Nähe der Vennbahn, einem Radweg, der quer durch Deutschland, Belgien und Luxemburg führt. Wenn in der Hochsaison die Radwege an der Mosel überfüllt sind, findet TV-Redakteur Hans-Peter Linz hier eine Alternative - oder auch im Hunsrück, wo kürzlich ein neuer Radweg eröffnet wurde. Foto: TV/Hans-Peter Linz

Essay: Radfahren macht generell Spaß – aber immer öfter kommt es zu Staus an den Moselradwegen. TV-Redakteur Hans-Peter Linz sucht Alternativen.

Die Landschaft kennenlernen, die Fitness verbessern und Spaß haben: Mit dem Fahrrad funktioniert das bestens in unserer Region. Gerade das Mosel­tal bietet sich mit seinem weitläufigen Radwegenetz für Tages- aber auch für längere Touren an.

Die Wege lassen sich, da sie sehr eben sind, gemütlich ohne großen Kraftaufwand fahren und führen an idyllischen Ortschaften vorbei, deren Weinstuben zum Verweilen einladen. Aber ganz so idyllisch ist es nicht immer an der Mosel. Besonders in der Hochsaison und dann – wie soll es anders sein – an den Wochenenden verwandelt sich die Idylle in eine Art Racing-Strecke, auf der auch manchmal mit Staus zu rechnen ist.