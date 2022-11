Wegen EU-Pflanzenschutzplänen : „Ein Totalverbot wäre hierzulande das Aus für den Weinbau“ – Mosel-Winzer fürchten um ihre Existenz

Wie hier in Trittenheim spritzen Winzer im gesamten Anbaugebiet Mosel. Bei völligem Verzicht auf Pflanzenschutzmittel könnten die Erträge bis zu 30 Prozent einbrechen. Foto: Hans Krämer

Brüssel/Bernkastel-Kues/Saarburg Die EU-Kommission plant in „empfindlichen Gebieten“ wie dem Landschaftsschutzgebiet Mosel ein pauschales Verbot von Pflanzenschutzmitteln. Winzer wie Thomas Losen aus Wittlich fürchten deshalb um das Kulturgut Wein und die nackte Existenz.

Während die EU-Gurkenverordnung allenfalls für Spott und Häme sorgte, versetzen die EU-Reformpläne zur Reduktion von Pflanzenschutzmittel Bauern und insbesondere Winzer von der Mosel in Angst und Schrecken. Was hat die Europäische Kommission vor und lässt die Bauern und Winzer um ihre Existenz, das Kulturgut Wein sowie die Ernährungs- und Versorgungssicherheit bangen?

Die vorgeschlagene Reform will den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in Landwirtschaft und Weinbau bis 2030 um die Hälfte reduzieren. In „empfindlichen Gebieten“ wie dem Landschaftsschutzgebiet Moseltal mit seinen Seitentälern sehen die EU-Reformpläne zur Pestizidrichtlinie gar ein komplettes Verbot von Pflanzenschutzmitteln vor. „Da dürfte dann nicht mal mehr ein Bio-Winzer bisherige Mittel zur Pilzbekämpfung nutzen“, sagt Pascal Kersten, Geschäftsführer des Bauern- und Winzerverbands Bernkastel-Wittlich zum Vorschlag der Europäischen Kommission aus Brüssel.

Die Winzer an Mosel, Saar und Ruwer sowie den Seitentälern teilen das Schicksal, dass sie laut EU-Reformplänen aufgrund der Landschaftsschutzgebiete in „sensiblen Gebieten“ wirtschaften, wo künftig keinerlei Pflanzenschutzmittel mehr ausgebracht werden sollen – sollte der Entwurf umgesetzt und zur Richtlinie werden.

Warum die Bauern und Winzer in der Region so besorgt sind

„Die Bauern und Winzer der Region sehen das mit großer Sorge“, sagt Kersten, der gemeinsam mit dem Wittlicher Winzer Thomas Losen zu einer Pressekonferenz auf das Weingut Losen-Bockstanz in Wittlich eingeladen hat, um auf diesen „drohenden Todesstoß“ für den Weinbau an Mosel, Saar und Ruwer aufmerksam zu machen.

Aber von diesen EU-Reformplänen zum Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, sagt Kersten, seien nicht nur die Winzer, sondern beinahe alle Menschen im Anbaugebiet Mosel betroffen. Denn letztlich seien alle Arbeitsplätze, die am Weinbau und dem damit zusammenhängenden Tourismus hängen, von den EU-Reformplänen bedroht. „Das Kulturgut Wein sowie auch die Kulturlandschaft stehen auf dem Spiel.“

Grund dafür ist, so erklärt es Thomas Losen, dass er bei völligem Verzicht auf Pflanzenschutzmittel je nach Witterung mit einem Ertragsrückgang um bis zu 100 Prozent auf quasi Null Prozent zu rechnen habe. „Dieser Sommer war heiß und trocken, da konnten wir den Einsatz von Pestiziden deutlich reduzieren. 2021 war das komplette Gegenteil und da mussten wir hingegen mehr Pflanzenschutzmittel ausbringen.“

Losen fürchtet, dass die Erträge der Moselwinzer bei völligem Verzicht auf Pflanzenschutzmittel auf durchschnittlich 20 bis 30 Prozent des bisherigen Ertrags sinken würden. Losen: „Damit würde der Weinbau an der Mosel zu einer Nische. Und um die Kosten zu decken, müsste jede Flasche Moselwein dann künftig mindestens 50 Euro kosten.“ Die Winzer fürchten die EU-Reformpläne deshalb wie ein „Damoklesschwert, das über dem Weinanbaugebiet Mosel schwebt“.

Eine gewisse Reduzierung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln, sagt Losen, sei gewiss möglich. „Aber ein Totalverbot wäre hierzulande das Aus für die Landwirtschaft und den Weinbau“. Wie Losen erklärt, seien deutsche Winzer aufgrund geltender Bundesgesetze im EU-Vergleich beim Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln ohnehin schon äußerst sparsam. Da es innerhalb der EU jedoch keine einheitliche Regelung zur Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln gebe, in anderen EU-Ländern jedoch deutlich mehr Pestizide ausgebracht würden, schade eine pauschale Reduktion dem Weinbau in Deutschland seiner Meinung nach deutlich stärker als in anderen EU-Ländern. „Wir bekommen ja jetzt schon vorgeschrieben, wann wir welche Mengen ausbringen dürfen und da bewegen wir uns schon auf sehr niedrigem Niveau und sind auf der sicheren Seite“, sagt Losen.

Das „Paradox an den EU-Reformplänen“ für Pflanzenschutzmittel sei jedoch die Definition der „Landschaftsschutzgebiete“ als „empfindliche Gebiete“, sagt Kersten. „Denn Landschaftsschutzgebiete gibt es hier an der Mosel, um die Weinkulturlandschaft zu erhalten. Aber diese Kulturlandschaft wurde ja erst durch den Weinbau geschaffen und ist auch nur durch Weinbau zu erhalten.“ Ohne Weinbau gebe es an der Mosel keine Kulturlandschaft, sagt Kersten. „Sollten die Reformpläne umgesetzt werden, würde man als Konsequenz in ein paar Jahren im Moseltal statt der Weinberge nur noch verbuschte Brachflächen vorfinden. Ob es das ist, was Touristen sehen wollen und wofür sie an die Mosel kommen? Da sollte sich jeder mal überlegen, als wie sinnvoll er diese Reformpläne erachtet.“

Die Winzer erteilen den Reformplänen deshalb eine komplette Absage. Kersten: „Pauschale Reduktionsziele für Pflanzenschutzmittel sind fachlich nicht vertretbar.“ Durch die vorgesehenen Restriktionen in „empfindlichen Gebieten“ sei Rheinland-Pfalz besonders betroffen, sagt Kersten. „40 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche fallen in diese Kategorie. Das wäre eine extreme Benachteiligung für heimische Betriebe und widerspräche zudem dem Ziel der Regionalität", sagt Kersten.

Und von der Richtlinie wären auch Bio-Bauern und -Winzer betroffen, sagt Kersten, da auch der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln mit Bio-Zulassung durch die Reform bedroht sei. Daneben fürchten Bauern und Winzer selbstverständlich auch um die Ernährungs- und Versorgungssicherheit. In Zeiten wachsender Weltbevölkerung und zunehmender Krisen weniger Nahrungsmittel zu produzieren, so Kersten, halte er nicht für sinnvoll. Zudem würde die Umsetzung der EU-Reformpläne die Abhängigkeiten von Produzenten außerhalb der EU stärken. Winzer Losen fürchtet, dass mehr Wein aus „Chile, Südafrika oder Australien, der wenig nachhaltig produziert und transportiert wird“, in den Regalen der Händler landen könnte, währenddessen das „Kulturgut Wein von der Mosel verschwindet“.

Was Landwirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) zu den Plänen aus Brüssel meint

Bauern und Winzer in Rheinland-Pfalz, welche die Reformvorschläge aus Brüssel ablehnen, haben eine prominente Unterstützerin: Auch Daniela Schmitt (FDP), rheinland-pfälzische Landwirtschaftsministerin, erteilt den Pflanzenschutzplänen eine Absage. „Weinbau ist bedeutender Teil rheinland-pfälzischer Identität. Er ist Wirtschaftsfaktor und immaterielles Kulturgut. Er prägt unsere einzigartige Kulturlandschaft. Er ist Tradition und Zukunft“, sagt Schmitt. Von der geplanten Verordnung seien weltbekannte Weinlagen wie die Wehlener Sonnenuhr an der Mosel betroffen.