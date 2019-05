Kommunal- und Europawahl : Wahlticker Landkreis Bernkastel-Wittlich

Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Am Wahlsonntag wird es spannend. Zahlreiche Stimmen sind zu vergeben. Denn neben der Europawahl stehen auch die Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz. Der Trierische Volksfreund sammelt in seinem Wahlticker aktuelle Impressionen und informiert über spannende Entwicklungen.

Für die Wahl sollten sich die Menschen im Landkreis Bernkastel-Wittlich etwas mehr Zeit nehmen. Denn neben der Europawahl wartet die Kommunalwahl mit einigen Herausforderungen.

Die Wähler bestimmen mit ihrem Votum die Mitglieder der zukünftigen Kreistage. Zudem werden zahlreiche Ortsbürgermeister durch Direktwahl bestimmt. Und auch die Ortsgemeinderäte müssen neue gewählt werden.