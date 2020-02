Wettbewerb : Europawoche 2020: Preis und Projektförderung

Bernkastel-Wittlich Vom 2. bis 10. Mai findet die Europawoche statt, die das Zusammenleben der Menschen in der Europäischen Union in den Blick nimmt. Gerade die Menschen in Rheinland-Pfalz, mitten im Herzen Europas erleben jeden Tag die enge Verbundenheit mit ihren europäischen Nachbarn.



Über Grenzen hinweg werden Menschen aus Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Belgien, Polen und der Tschechischen Republik über gemeinsame Projekte zusammengeführt. Dieses Engagement der Bürger in der EU macht die Europäische Gemeinschaft lebendig und lebenswert.

Schwerpunktthemen sind: Rheinland-Pfalz for future – Nachhaltigkeit und Umweltschutz mitten in Europa; 75 Jahre Kriegsende – die EU als Friedensgarant,· Europa in der Schule: Bildung und Begegnung fördern; Fake News und Populismus in Europa. Die Ausschreibungen richten sich an Klassen, Schulen, (Partnerschafts-)vereine und an von Ehrenamtlichen getragene außerschulische Einrichtungen. Anträge für die Projektförderung müssen bis zum 15. März bei der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz eingereicht werden. Nähere Infos sind über die Internetseite https://europa.rlp.de/de/europa-leben/europawoche/ abrufbar.

Um den mit maximal 2000 Euro dotierten Europapreis kann man sich bis 31. März 2020 ebenfalls bei der rheinland-pfälzischen Staatskanzlei bewerben. Infos und die Bewerbungsunterlagen finden Interessierte über die Internetseite: https://europa.rlp.de/de/europa-leben/europapreis.