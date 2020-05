Corona : Benefizkonzert bringt 26 000 Euro Spenden

Foto: Bistum Trier Foto: TV/Bistum Trier

Bernkastel-Wittlich/Trier (red) „Das sind unglaublich schwierige Situationen“. Das hat der Trierer Bischof Dr. Stephan Ackermann im Hinblick auf die derzeitige Corona-Pandemie, insbesondere in den ärmsten Ländern der Welt und in den Flüchtlingslagern, in einem Video-Statement anlässlich der „European Solidarity Challenge“ gesagt.



