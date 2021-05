Soziales : Barrieren sichtbar machen

EUTB in Brauneberg beteiligt sich an der Aktion Barriere-Ampel Foto: TV/EUTB

Brauneberg/Mülheim (red) Die EUTB in Brauneberg beteiligte sich an der Aktion „Barriere-Ampel – Barrieren sichtbar machen“ vom Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter (BSK). Spezielle Karten kennzeichneten das Maß der Barrierefreiheit in den Ampelfarben rot (keine Umsetzung), gelb (teilweise Umsetzung) und grün (gute Umsetzung).

