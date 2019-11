Kirche : Evangelische Christen treffen sich zur Synode

Wittlich/Rheinböllen (red) Die Kreissynode des evangelischen Kirchenkreises Trier tritt am Samstag, 9. November, zu ihrer Herbsttagung im Pfarr- und Jugendheim St. Bernhard zusammen.

Die Tagung beginnt um 9 Uhr mit einem Abendmahlsgottesdienst in der evangelischen Kirche in Wittlich, die Predigt hält Pfarrer Dr. Tobias Schreiber aus Thalfang. Auf der Tagesordnung der rund 80 Abgeordneten aus den Gemeinden und Einrichtungen des Kirchenkreises stehen der Jahresbericht des Superintendenten Dr. Jörg Weber sowie der Haushalt 2020. Weitere Themen der Synode sind Berichte zur Partnerschaftsarbeit der Region Eifel mit der Diözese Cyangugu in Ruanda sowie zum Konficamp, der jährlichen Veranstaltung für Konfirmanden und Jugendliche im Kirchenkreis. Der Evangelische Kirchenkreis Trier ist die Gemeinschaft der protestantischen Kirchengemeinden in den Regionen Mosel/Saar, Eifel und Hunsrück. Die Kreissynode, das Parlament des Kirchenkreises, setzt sich aus rund 80 Abgeordneten der 19 Gemeinden sowie Vertretern der Arbeitsbereiche und Einrichtungen zusammen. Eine umfangreiche Tagesordnung erwartet auch die knapp 80 Mitglieder der Kreissynode des evangelischen Kirchenkreises Simmern-Trarbach bei ihrer zweitägigen Sitzung am 8. und 9. November in Rheinböllen. Zu den Beratungsthemen gehören unter anderem die Entscheidung über das künftige Superintendentenamt, die Verabschiedung des kreiskirchlichen Haushaltes, die Konzeption der Frauenarbeit im Kirchenkreis sowie die Konzeptentwicklung für die Gemeindepädagogik. Es ist die voraussichtlich letzte Tagung der Kreissynode in dieser Wahlperiode. Nach den Presbyteriumswahlen im Frühjahr 2020 wird die neue Kreissynode gebildet werden.