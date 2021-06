Ferien : Ferienfreizeit zum Thema Indianer

Wittlich Die Evangelische Kirchengemeinde Wittlich bietet vom 16. bis 20. August an der Schutzhütte in Altrich das Sommerferienprojekt „Indianer“ an. Es wird täglich von 10 bis 17 Uhr zum Thema „Schöpfung und Ureinwohner Amerikas“ gespielt, gesungen, gerätselt und gebastelt.

Die Kosten betragen 40 Euro/Person.