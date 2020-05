Glaube : Kirchengemeinde singt für Senioren

Foto: Evangelische Kirchengemeinde Wittlich Foto: TV/Evangelische Kirchengemeinde Wittlich

Wittlich (red) Die Evangelische Kirchengemeinde Wittlich besucht jede Woche verschiedene Seniorenheime im Einzugsbereich, um den Bewohnern in diesen besonderen Zeiten eine Ablenkung vom Alltag zu bieten. Kirchenmusiker Tilman Bruus (Klavier), Gemeindemitarbeiterin Petra Velten und Anna Stange (Violine) besuchten bereits das Seniorenheim in Landscheid, das Haus Luzia in Manderscheid sowie St. Paul und St. Wendelinus in Wittlich.



Die beteiligten Gemeindemitglieder wollen durch Musizieren oder eine Andacht etwas Freude und Zuversicht in die Herzen der Senioren tragen.