Glaube : Gottesdienste an Ostern verantwortungsvoll feiern

Traben-Trarbach/Simmern Umsichtig und verantwortungsvoll, so wollen die Kirchengemeinden im evangelischen Kirchenkreis Simmern-Trarbach die Gottesdienste an den Kar- und Ostertagen feiern. „Wir wollen an den Kartagen die Menschen trösten und an Ostern die Botschaft der Auferstehung verkünden.

Und wir wollen dies auf ganz unterschiedlichen Wegen tun, in den Kirchen und digital“, sagt Superintendent Markus Risch in einer Pressemitteilung.

Die Menschen bräuchten gerade auch in den Zeiten einer Pandemie Ankerpunkte. „Wir wollen in dieser schweren Zeit den Menschen Trost und Hoffnung geben. Manche Gemeinden tun dies mit digitalen Angeboten, andere laden unter Beachtung der Hygiene- und Schutzkonzepte zu Präsenz-Gottesdiensten in die Kirchen oder unter freiem Himmel ein. Es gibt für beides gute Gründe und die Presbyterien haben sich da verantwortungsbewusst entschieden“, betont der Superintendent.

Er sei überrascht gewesen von der Bitte der Bundeskanzlerin und der Ministerpräsidenten, an Ostern keine Präsenz-Gottesdienste zu feiern, sagte Markus Risch bei einem Sonderpfarrkonvent . „Ich weiß, dass sich viele Menschen in unseren Gemeinden ein Osterfest ohne Präsenzgottesdienste in den Kirchen nur sehr schwer vorstellen können. Aber genauso gibt es viele Menschen in den Gemeinden, die angesichts der Pandemie digitalen kirchlichen Angeboten den Vorzug geben“, so der Superintendent.

Beim Sonderpfarrkonvent zeigte sich, dass es an den Kar- und Ostertagen eine Vielzahl von Gottesdienst­angeboten sowohl in digitaler Form wie auch in den Kirchen mit Präsenz von Gläubigen geben wird. Die Moselgemeinden des Kirchenkreises verzichten beispielsweise auf Präsenz-Gottesdienste und machen den Menschen digitale Angebote, im Hunsrück werden viele Kirchengemeinden dagegen zu Gottesdiensten auch in den Kirchen unter Beachtung der Hygieneregeln einladen. Andere Kirchengemeinden im Hunsrück werden aber auch wie an der Mosel im Netz präsent sein.