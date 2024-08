Neue Bar in Morbach Wie das Red Lips zu seinem Namen kam und welche Events geplant sind

Rote Lippen sind das Symbol der neuen Event-Bar Red Lips, die am 13. September in Morbach neu eröffnet. Seit Mai renovieren Magda Andre aus Gonzerath und Melanie Leuck aus Morbach die Räume des seit mehreren Jahren leer stehenden Lokals „Abwärts“, einer einstigen Kellerbar in der Birkenfelder Straße gegenüber der Kirche.