Vermächtnis Ex-Morbacher hinterlässt Gemeinde 50.000 Euro

Es ist ein höchst ungewöhnlicher Vorgang, mit dem sich der Morbacher Haupt- und Finanzausschuss in seiner kommenden Sitzung beschäftigen wird. Denn die Mitglieder des Gremiums haben darüber zu entscheiden, ob die Gemeinde das Vermächtnis eines Verstorbenen in Höhe von 50.000 Euro annehmen soll. Zweckgebunden für soziale Aufgaben und Projekte. „So etwas hat es während meiner Amtszeit noch nicht gegeben“, sagt Bürgermeister Andreas Hackethal, der davon ausgeht, dass sich der Ausschuss für die Annahme der Geldsumme ausspricht. Erst in einem zweiten Schritt könne dann beraten werden, für welchen genauen Zweck das Geld genutzt werden soll.