Nach der Ausbildung : Ex-Schüler starten ins Berufsleben

Wittlich-Wengerohr: Am Donnerstag, den 22.08.2019, beendeten 16 Physiotherapieschüler/innen sowie 21 Schüler/innen der Gesundheits- und Krankenpflege erfolgreich ihre Ausbildung am Bildungszentrum für Berufe im Gesundheits- und Sozialwesen Eifel-Mosel in Wengerohr. Wir wünschen unseren "ehemaligen Schüler/innen" der Physiotherapie Bähr Sara, Bernardy Leonie, Emmel Laura, Geller Lisa, Gerlach Lucie, Jakobs Eva, Jakobs Tim, Klein Thea, Kupczyk Madelaine, Lenzen Christian, Lex Pascal, Nau Moritz, Nerling Vanessa, Thiel Justin, Weyandt Irena sowie der Gesundheits- und Krankenpflege Blum Sara, Born Tobias, Heinz Eva, Kockelmann Annika, Körsten Pia, Schuhn Laura, Spang Priscilla, Thielen Laura, Faust Lea Franziska, Hammes Manuela, Henschel Lara, Hutzler Julia, Klippenstein Viktoria, Lentz Courtney, Raskob Mariessa, Raskop Johannes, Schmitz Eva, Söhne Marvin, Treis Marie, Zinn Katharina einen tollen Einstieg ins Berufsleben. An dieser Stelle möchte sich das Bildungszentrum Eifel- Mosel und die frisch Examinierten bei all unseren Kooperationspartnern, insbesondere dem Marienhaus Klinikum Eifel mit seinen Standorten Bitburg und Gerolstein, dem St. Josef-Krankenhaus in Hermeskeil, dem Verbundkrankenhaus Bernkastel-Wittlich und dem Mutterhaus der Borromäerinnen mit seinen Standorten für die Unterstützung und die gute Zusammenarbeit recht herzlich bedanken. Die Lehrpersonen, Dozenten und Mitarbeiter/innen des Bildungszentrums hoffen, sie mit ihren Fort- und Weiterbildungsangeboten auch weiterhin begleiten zu dürfen Weitere Informationen zu den Aus-, Fort- und Weiterbildungsangeboten finden Sie auf der Homepage www.bildungszentrum-eifel-mosel.de. Foto: Marco Marczynski. Foto: TV/Marco Marczynski