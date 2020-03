Exkursion : Exkursion zur Energieversorgung

Wittlich (red) Auch abseits der großen Ballungsgebiete im ländlichen Raum ist zur Energiewende vieles angestoßen worden. Um sich selber ein Bild vor Ort zu machen, bietet der CDU-Kreisverband am Montag, 9. März, eine Exkursion zur Energieversorgung an.

Treffpunkt ist um 8.30 Uhr an der CDU Kreisgeschäftsstelle, Friedrichstraße 36b, in Wittlich. Von dort geht es in Fahrgemeinschaften zur Führung in der Biogasanlage Harald Schneider in Heidweiler. Ab 11 Uhr gibt es eine Vorstellung der Energie- und Sanierungsberatung mit anschließendem kleinen Imbiss in der Verbandsgemeinde Wittlich-Land. Ab 12.45 Uhr wird das Nahwärmenetz der Ortsgemeinde Altrich besichtigt und ab 13.45 Uhr in Bernkastel-Kues die Mikrogasturbine der Kläranlage. Die Stromerzeugung durch Wasserkraft in der Staustufe in Zeltingen-Rachtig steht ab 14.30 Uhr auf dem Programm und um 16.45 Uhr startet in Morbach die Führung „Strom aus der Energielandschaft mit Windkraft und Biomasse“. Die Teilnahme ist auch nur an einzelnen Programmpunkten möglich. Anmeldung unter Telefon 06571/91260 oder per E-Mail an CDU-

Kreisverband-Wittlich@t-online.de