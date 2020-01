Schweich : Experte bietet Seminar für Sänger

Schweich (red) Ein Seminar für unter dem Motto „Chorklang der Romantik“ gibt es am Freitag, 17., von 18.30 bis 22 Uhr mit einem gemischten Chor und Samstag, 18. Januar, von 9.30 bis 13 Uhr mit einem Männerchor, für Chorleiter, Kirchenmusiker und Sänger in der St. Martin Kirche in Schweich.

Der Kurs wird von Tristan Meister geleitet.