Wappen im Landkreis Bernkastel-Wittlich Von Wagenrädern und Zickzackbalken – das Wappen der VG Wittlich-Land

Das Wappenschild ist in vier Felder geteilt. Diese zeigen: in Silber ein rotes Balkenkreuz mit einer heraldischen Lilie belegt, in Rot zwei goldene übereinander verschlungene Ringe, in Rot ein silbernes sechsspeichiges Rad und in Gold einen roten Zickzackbalken. Der Schildbord ist schwarz-silbern gestückt.