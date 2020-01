Vortrag : Vortrag und Film zur künstlichen Intelligenz

Bernkastel-Kues (red) Professor Harald Schwaetzer referiert am Dienstag, 14. Januar, ab 19 Uhr zum Thema „Existenz heißt Entscheidung. Zu einer Philosophie im Anthropozän“ in der Kueser Akademie für Europäische Geistesgeschichte in Bernkastel-Kues.

