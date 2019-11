Vortrag : Experte spricht über seelische Gesundheit

Bernkastel-Kues (red) Wie kommt es, dass Menschen seelisch krank werden und was kann man tun, um diese Gefahr zu vermindern? Über dieses Thema referiert der Psychiater und Psychologe Wolfgang Werner anhand von Kunst und Literatur.

Der Vortrag findet am Mittwoch, 20. November, im Cusanus-Geburtshaus in Bernkastel statt. Anmeldung bis Dienstag, 12. November, unter Telefon 02673/96194720 oder per E-Mail an keb.mittelmosel@bistum-trier.de