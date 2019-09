Vortrag : Experten beraten über barrierefreies Wohnen

Wittlich (red) Architekten der Landesberatungsstelle „Barrierefrei Bauen und Wohnen“ geben Tipps wie Stolperfallen im Haushalt beseitigt werden und welche Hilfsmittel nachgerüstet werden können. Sie informieren auch über finanzielle Fördermöglichkeiten für den Einbau einer bodengleichen Dusche oder die barrierefreie Umgestaltung des Badezimmers.

Auf Wunsch kommen sie auch zu den Ratsuchenden nach Hause. Die Beratung findet jeden zweiten Dienstag im ungeraden Monat von 15 bis 18 Uhr in der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, Kurfürstenstraße in Wittlich statt. Der nächste Termin ist am Dienstag, 10. September. Anmeldung unter Telefon 06571/142372 oder per E-Mail an silvia.maas@bernkastel-wittlich.de