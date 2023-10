In Zukunft mit der Sonne fliegen? Weltrekordpilot, Trierer Ingenieur und ein Hochschul-Team rüsten Flugzeugmotor auf Elektroantrieb um

„Wir fliegen in Zukunft mit der Sonne. Irgendwann wird es in der Fliegerei keine Verbrennungsmotoren mehr geben“, davon ist der Trierer Ingenieur Karl Pickan überzeugt. Seit rund einem Jahr arbeitet er in einem interdisziplinären Team von Experten am Flugplatz in Föhren mit Hochdruck an der Entwicklung einer Umrüstung von einem Verbrennungsmotor auf einen Elektroantrieb. Der Motorsegler Stemme S10 soll Ende des Jahres erstmals mit Batteriebetrieb in die Luft gehen und demnächst einen neuen Weltrekord aufstellen.