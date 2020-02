Forum : Mehr Geld, mehr Touristen

Platten Experten sprechen über die Chancen und Perspektiven des Tourismus in der Region.

Mit dem „Forum Tourismus“ hat die CDU Bernkastel-Wittlich eine Veranstaltung initiiert, bei der die aktuellen Chancen und Herausforderungen im Bereich des Tourismus der Regionen Eifel, Mosel und Hunsrück diskutiert wurden. Alexander Licht, MdL, der auch als Obmann in der Enquete-Kommission Tourismus tätig ist, verdeutlichte zu Beginn als Moderator des Forums, dass Rheinland-Pfalz mit einem touristischen Wachstum von 0,9 Prozent weit hinter dem Bundesdurchschnitt liege. Daran anschließend griff er mit dem Kongresstourismus einen wachsenden Zukunftsmarkt auf. Denn gerade kleinere Kongresse mit bis zu 100 Teilnehmern, könnten eingebettet in die in der Region vorhandene touristische Infrastruktur und Kulturlandschaft stattfinden. Sie stellten eine wirkliche Wachstumschance dar, so Licht.