Gebietsweinkönigin : Eine Köwericherin wird 2019/20 die Mosel repräsentieren – Ihre stärkste Waffe: Die Kommunikation

Bernkastel-Kues Marie Jostock aus Köwerich wird 2019/20 die Mosel als Gebietsweinkönigin repräsentieren. Sie wurde in Bernkastel-Kues von einer Fachjury gewählt.

„Wahnsinn!“: Marie Jostock kann es noch gar nicht glauben. Die Fachjury hat die 19-jährige Weinkönigin der Gemeinde Köwerich in der Mosellandhalle in Bernkastel-Kues zur Gebietsweinkönigin für 2019/20 gewählt. Damit übernimmt die angehende Polizeischülerin die Krone ihrer Vorgängerin Laura Gerhardt aus Traben-Trarbach.

Jostock hat schon etwas Erfahrung, denn sie war von 2017 bis 2018 Weinprinzessin in ihrer Heimatgemeinde Köwerich, die sie seit 2018 auch als Weinkönigin vertritt. Nach dem Abitur wird sie ab Oktober ihr Studium an der Landespolizeischule aufnehmen.

Die Kandidatinnen mussten sich bereits am Nachmittag mehreren Prüfungen der Fachjury stellen. Am Abend folgte dann der öffentliche Auftritt in der Mosellandhalle, wo sie sich vorstellen konnten. Natürlich waren auch ihre Fans dabei, die sie lautstark unterstützten. Mit dem Spruch „Wer keinen Riesling trinkt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren,“ konnte Jostock schon in der Vorstellungsrunde punkten.