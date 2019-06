Natur : Naturgarten besuchen und Infos zur Gestaltung

Wittlich (red) Die Fachkonferenz Frauen im Dekanat Wittlich lädt für Mittwoch, 12. Juni, von 17.30 bis 19.30 Uhr zu einem Gartenbesuch unter dem Motto „Ein Paradies für Mensch und Tier - Naturgarten an der Rausch“ ein.

Die Teilnehmer erhalten Tipps zur naturnahen Gartengestaltung. Marcus Hollmann und Annette Fehrholz lassen in ihren Naturgarten an der Rausch in Bengel vieles wachsen und wuchern und haben in den vergangenen zehn Jahren viele unterschiedliche Gartenräume geschaffen sowie Lebensräume für Wildtiere und Wildpflanzen.