Seminar : Seminar: Die geologische Vielfalt im Naturpark

Herrstein (red) der Naturpark Saar-Hunsrück veranstaltet im Rahmen der Naturpark-Akademie am Samstag, 26. Oktober, von 9.30 bis 16 Uhr, ein geologisches Fachseminar in der Naturpark-Verbandsgemeinde Herrstein.

Im theoretischen Teil des Seminars stehen neben einem Überblick in die geologische Vielfalt im Naturpark vor allem der Blick in die geologischen Fenster der Erdgeschichte im Hunsrück, die Entstehung der landschaftsprägenden Quarzitrücken des Hunsrücks und deren Nutzung durch den Menschen im Mittelpunkt. Die daraus gebildeten Verwitterungsprodukte und Böden haben die Kulturlandschaft nachhaltig geprägt. Am Nachmittag steht der Besuch verschiedener Exkursionspunkte wie das WasserWissensWerk an der Steinbachtalsperre, der Steinbruch bei Allenbach oder die für diese Region charakteristischen Edelsteinschleifereien auf dem Programm. Die Naturpark-Akademie mit dem Schwerpunkt „Geologie der nordöstlichen Region des Naturparks Saar-Hunsrück“ richtet sich an Wander-, Gäste-, Natur- und Landschaftsführer, Weinerlebnisbegleiter, Touristiker, Naturschutzengagierte sowie Naturparkmitglieder, Wandervereine, Naturschutzverbände, Lehrpersonen sowie interessierte Bürger. Die Veranstaltung ist als Fortbildung für zertifizierte Natur-und Landschaftsführer und für Lehrkräfte in Rheinland-Pfalz anerkannt. Die Teilnahmegebühr beträgt inklusive Tagungsunterlagen und Mittagsimbiss 15 Euro. Der Treffpunkt wird bei Anmeldung bekannt gegeben. Anmeldung bei der Naturpark-Geschäftsstelle in Hermeskeil unter Telefon 06503/92140 oder per E-Mail an info@naturpark.org