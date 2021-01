Schule : Fachunterricht in Englisch

Fachunterricht in Englisch

Wittlich Mit dem Schuljahr 2021/22 haben Schüler des Cusanus-Gymnasiums Wittlich die Möglichkeit, sich bei der ersten Fremdsprache für einen bilingualen Zweig im Fach Englisch zu entscheiden, einen Fachunterricht in englischer Sprache.

Die Anwendung der neuen Fremdsprache wird von Beginn der fünften Klasse an in zwei Fachstunden in Sport und Musik angewendet.