Wanderung : Fackelwanderung mit Lagerfeuer

Brennende Fackel. Foto: TV/Michael Brzoska

Bundenbach (red) Nationalparkführer Michael Brzoska bietet am Samstag, 16. Februar, eine Fackelwanderung an. Treffpunkt ist um 16 Uhr am Schinderhannesbrunnen in Bundenbach. Am Lagerfeuer erfahren die Teilnehmer Geschichten rund um die Schmidtburg.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken