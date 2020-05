Morbach : Fahranfänger verursacht Einsatz in Morbach

Morbach Ein 18-jähriger ist offenbar in Morbach von der Fahrbahn abgekommen.

(red) Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am frühen Morgen des 3. Mai gegen 3:30 Uhr in der Industriestraße/L 160 in Morbach (Fahrtrichtung Bruchweiler). Das teilt die Polizei am Sonntag mit. Der 18-jährige Fahrer eines VW Golfs kam in einer Rechtskurve vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einer Mauer. Anschließend entfernten er und sein ebenfalls 18-jähriger Beifahrer sich zu Fuß von der Unfallstelle, ohne sich um das beschädigte Auto zu kümmern.