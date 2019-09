Fahrer fährt in umgestürzten Baum

Kinheim/Heidenburg In der Nacht ist der Sturm Mortimer über die Region hinweggezogen. Umgestürzte Bäume gab es unter anderem auf der K 91 bei Heidenburg sowie auf der B 53 zwischen Kinheim und Kröv. Das teilte die Polizei mit.

Auf der B 269 bei Gonzerath blockierte in der Nacht ebenfalls ein umgestürzter Baum die Fahrbahn. Ein Autofahrer übersah die Gefahrenstelle und fuhr in den liegenden Baum. Es entstand Sachschaden am Fahrzeug, verletzt wurde niemand.