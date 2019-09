Auf dem Parkplatz : Fahrer flüchtet nach Unfall in Traben-Trarbach

Fahrer flüchtet nach Unfall in Traben-Trarbach

Traben-Trarbach Im Traben-Trarbacher Ortsteil Trarbach kam es laut Polizei am Freitag, 6. September, zwischen 12.33 und 13 Uhr in der Enkircher Straße zu einer Unfallflucht.

Wer Hinweise zu dem Fahrer oder dem Fahrzeug geben kann, soll sich mit der Polizeiwache Traben-Trarbach in Verbindung setzen unter Telefon 06541/6270, oder per E-Mail an pwtraben-trarbach@polizei.rlp.de (Email).