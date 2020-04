Blaulicht : Fahrer verletzt sich bei Unfall auf der A60

Wittlch Aquaplaning und überhöhte Geschwindigkeit sind eine schlechte Kombination. Das musste ein 37-Jähriger am Donnerstag auf der A60 erkennen. Er wurde bei einem Unfall verletzt.

Am Donnerstag, 30. April, verunglückte gegen 17:45 Uhr der 37-jährige Fahrer eines wenige Tage alten BMW M4 auf der Autobahn A60 auf Höhe der AS Wittlich-West in Fahrtrichtung Kreuz Wittlich. Das teilt die Polizei am Donnerstagabend mit.