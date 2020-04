Polizei : Fahrer verursacht Unfall bei Eisenschmitt und flüchtet

Eisenschmitt Kurt vor Eisenschmitt, noch auf der Bergstrecke vor dem Ortsteil Eichelhütte, ist es am Donnerstag auf der Landesstraße 34 zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Ein weißer Lieferwagen war von Eichelhütte kommend in Richtung Schwarzenborn unterwegs. Der Lieferwagenfahrer fuhr in einer Linkskurve in den Gegenverkehr. Dadurch musste der den Berg hinunterfahrende Fahrer eines schwarzen Golf Kombis laut Polizei ausweichen, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit der Schutzplanke. Dabei riss das linke Vorderrad des VW ab. Der Lieferwagenfahrer setzte seine Fahrt einfach fort.