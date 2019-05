Kommunalpolitik : Fahrgastschiffe und Kurpark

Bernkastel-Kues Die Planungen für die Neugestaltung des Kurparks auf dem Kueser Plateau sind ein Thema in der nächsten Sitzung des Stadtrates am Donnerstag, 16. Mai, um 18 Uhr in der Güterhalle.

