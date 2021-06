Kriminalität : Polizei im Kreis Bernkastel-Wittlich warnt vor Fahrraddieben

im Monat Juni wurden bei den Polizeiinspektionen Wittlich und Bernkastel-Kues 14 Anzeigen wegen Fahrraddiebstahl erstattet. Foto: dpa/Andreas Gebert

Bernkastel-Wittlich Im Kreis Bernkastel-Wittlich wurden in den vergangenen Wochen viele Räder gestohlen. Die Dienststellenleiterin der Polizeiinspektion Wittlich äußert sich zur Diebstahl-Welle und gibt hilfreiche Tipps zu Schutzmaßnahmen.

Die Polizeiinspektionen in Bernkastel-Kues und Wittlich schlagen Alarm: Innerhalb der vergangenen Wochen kam es im Landkreis Bernkastel-Wittlich vermehrt zu Fahrraddiebstählen. Damit läuft die Fahrradsaison nicht nur wieder für Radfahrer, sondern auch für Diebe.

Wie Eva Klein, Dienststellenleiterin der Polizeiinspektion Wittlich erklärt, „werden dabei teils hochwertige Fahrräder entwendet“.

Info Fahrradversicherungen versprechen Ersatz Es liegt nahe, E-Bikes und andere teure Räder zu versichern. Muss es eine spezielle Fahrradversicherung sein? Oder reicht eine Hausrat, die bei Diebstahl ebenfalls Ersatz verspricht? Die Antwort lautet: Kommt drauf an. Leistungsumfang und Konditionen der Versicherer variieren teils stark. Ob eine Hausrat-Police oder eine Spezialversicherung die richtige Wahl ist, lässt sich nicht pauschal beantworten. Bei Hausratsversicherungen ist die Entschädigungssumme oftmals auf wenige Prozent der Versicherungssumme gedeckelt. Wer mehr Schutz benötigt, kann über zwei Alternativen nachdenken. Zum einen bieten die meisten Versicherer zur Hausrat-Police zubuchbar eine sogenannte Fahrradklausel an, die den Leistungsumfang erweitert. Die Fahrradklausel löst vor allem das Raumproblem, denn die meisten Fahrräder werden nicht aus verschlossenen Kellern, sondern auf offener Straße gestohlen – auch dafür tritt die Fahrradklausel ein. Spezielle Fahrradversicherungen werden für jedes Rad einzeln abgeschlossen, sie decken weitere Versicherungsfälle ab. Dazu können neben Vandalismus auch Sturz- und Unfallschäden sowie Elektronikschäden zählen. Interessant ist vor allem für E-Bike-Besitzer, wenn Teilediebstahl mitversichert ist. Die teuren Akkus, die teils auch bei Verschleiß oder nach einem Kurzschluss ersetzt werden, sind beliebtes Diebesgut. Manche Versicherungen fordern allerdings, den Akku beim Parken des E-Bikes zu entnehmen.

Klein: „Allein im Juni wurden bei den Polizeiinspektionen Wittlich und Bernkastel-Kues 14 Anzeigen wegen Fahrraddiebstahl erstattet. Auch in den Monaten zuvor ist es vereinzelt zu Diebstählen gekommen.“ Die Anzahl der erstatteten Strafanzeigen habe sich deutlich erhöht. Klein: „Ein örtlicher Schwerpunkt lässt sich aktuell nicht ausmachen.“ Die Tatorte lägen jedoch vermehrt im Stadtgebiet Wittlich. „Aber auch im ländlichen Raum seien der Polizei einige Taten bekannt geworden.“

Ganz schön dreist In einem Fall der vergangenen Woche seien gleich mehrere Fahrräder entwendet worden. Klein: „In Wittlich wurden drei aneinander gekettete Fahrräder aus einem Carport durch unbekannte Täter vermutlich mit der Diebstahl­sicherung durch Wegtragen entwendet.“

An diesem konkreten Fall zeige sich, dass die Tatorte nicht nur im öffentlichen Bereich lägen, wenn das Fahrrad beispielsweise für einen kurzen Einkauf abgestellt werde. „Die Diebe machen auch vor privaten Grundstücken keinen Halt.“ Bei den bisher aufgenommenen Anzeigen sei festgestellt worden, dass Fahrräder beispielsweise aus Schuppen oder unverschlossenen Garagen entwendet worden seien. Die Polizei stelle fest, dass bei den entwendeten Fahrrädern kein bestimmter Typ und auch keine Marke favorisiert werde.

Klein: „Sowohl hochwertige E-Bikes oder Pedelecs, aber auch klassische Fahrräder werden von unbekannten Tätern entwendet.“ Da es sich bei den Fahrraddiebstählen um Delikte handele, habe die Polizei bislang noch keine Hinweise zu Tatverdächtigen erhalten.

Maßnahmen Klein: „Aus polizeilicher Sicht sind daher drei Aspekte von Bedeutung mittels derer die Bevölkerung sensibilisiert werden soll:

Sicherung von Fahrrädern Die Polizei warnt davor, Fahrräder ungesichert oder mit zu geringer Sicherung abzustellen. Das bekannte Sprichwort „Gelegenheit macht Diebe“ könne sich in solchen Fällen leider schnell bewahrheiten. Gerade hochwertige Fahrräder, zum Beispiel E-Bikes oder Pedelecs, haben ein Rahmenschloss, das allerdings als Diebstahlschutz nicht ausreiche. Trotz Sicherung könnten die Räder einfach weggetragen oder sogar auf dem Vorderrad weggerollt werden. Um es potentiellen Dieben wirklich schwer zu machen, seien massive Stahlketten-, Bügel- oder Panzerkabelschlösser mit „geprüfter Qualität“ aus hochwertigem Material zu verwenden, rät die Polizei. Dies gelte auch für Fahrräder, die auf Grundstücken abgestellt werden. Die Polizei empfiehlt, die Sicherung zu jeder Zeit anzubringen. Klein: „Selbst wenn das Fahrrad vermeintlich sicher in der eigenen Garage steht.“ Bezogen auf den Diebstahl von drei aneinander geketteten Fahrrädern in Wittlich wird außerdem empfohlen, Fahrräder mit dem Schloss an einem fest verankerten Gegenstand zu befestigen.

Anzeige erstatten Sollte ein Fahrraddiebstahl festgestellt werden, so Klein, sei es in jedem Fall ratsam, die Polizei darüber zu informieren. „Auch wenn keine Hinweise auf den Täter vorliegen, können durch die Polizei Maßnahmen veranlasst werden, um das gestohlene Fahrrad im Falle des Wiederauffindens an den Besitzer oder die Besitzerin zurückzuführen. Je unverwechselbarer das Rad, desto schwerer haben es die Täter.“

Viele in Deutschland verkaufte Räder haben eine in den Rahmen eingeschlagene individuelle Rahmennummer. Fehlt diese, können Radfahrende selbst oder Fachpersonal eine individuelle Kennzeichnung anbringen, zum Beispiel durch Eingravieren. Zudem besteht die Möglichkeit einer Radcodierung. Die Polizei bittet darum, bei der Anzeigenerstattung auf der Dienststelle oder über die Online-Wache möglichst viele Informationen zum Fahrrad, am besten auch ein Foto, zu übermitteln.

Hinweise an die Polizei Sollten verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt werden, so Klein, so sei es wichtig, unverzüglich die Polizei zu informieren. „Dies gilt selbstverständlich auch, wenn es bereits zu einem Diebstahl gekommen ist.“

Für alle Fahrräder gelte: Damit die Polizei ein gestohlenes Rad zweifelsfrei identifizieren und seinem rechtmäßigen Eigentümer zurückgeben könne, sei eine individuelle Kennzeichnung sinnvoll. Wo Fahrradbesitzende ihr Rad codieren lassen können, erfahren sie im Fachhandel.