Weniger Geschäfte für die Burgstraße Warum schließt der Fahrradladen in der Wittlicher Innenstadt?

Direkt am Maare-Mosel-Radweg, der am Friedhof in der Burgstraße in die Wittlicher Innenstadt mündet, liegt seit zehn Jahren auch der Fahrradladen „E-Bikes“ Wittlich von Udo Hauprich. Seit 2014 bietet der heute 55-Jährige seinen Kunden dort Fahrräder, E-Bikes, Zubehör und einen Reparaturservice. Als Hauprich im April 2014 sein Geschäft eröffnete, gab es mit Molitor´s Bike Shop in der Friedrichstraße erst einen Fahrradladen in der Stadt. Mit „Mummert Bike Wittlich“ und dem E-Bike-Handel „AkkuLadenXXL“ zählt die Säubrennerstadt mittlerweile vier Fahrradgeschäfte.