Ehrenamt : Wer hat ein Händchen für Räder, Klingeln und Pedale? Wittlicher Fahrradwerkstatt hofft auf neue Helfer

Wittlich Mehr als 800 Fahrräder haben Rudi Kemmer und Günter Laux mit ihrem Team für Flüchtlinge und Tafelkunden repariert und verkehrssicher gemacht. Jetzt braucht es neue Helfer, die das Projekt fortführen.

Für Rudi Kemmer war die Fahrradwerkstatt nicht nur ein Ort, an dem man Zweiräder wieder fahrtüchtig gemacht hat, sondern er hat es als „praktisches Migrationsprojekt“ verstanden. „Hier konnte man den Menschen, die nicht so viel Geld haben, direkt helfen und hat gesehen, wie erleichtert und froh sie waren, jetzt kostengünstig mobil zu sein“, sagt er.

Die Idee für die Werkstatt war 2014 entstanden und wurde mit der Flüchtlingswelle im Jahr 2015 konkret. „Das Mehrgenerationshaus war damals die Anlaufstelle für die Flüchtlinge und man hat sich dort sehr engagiert, die Menschen zu unterstützen. Dabei kann ein Fahrrad, mit dem man einkaufen oder zu Ämtern fahren kann, ohne eine Fahrkarte kaufen zu müssen, sehr helfen.“ Die Stadt Wittlich stellte Räume im Keller des Hauses der Jugend zur Verfügung, die Pfarreiengemeinschaft „St. Anna im Wittlicher Tal“ übernahm das Projekt samt Finanzierung. Unterstützung gab es von den Fahrradläden in Wittlich, Regale aus dem ehemaligen „Ihr Platz“ konnten genutzt werden. Gemeindereferentin Heike Feldges sagt: „Da wir hier nur Kunden haben, die sich eine normale Fahrradreparatur im Fahrradladen nicht leisten können, haben die Fahrradläden in der Stadt keine Probleme mit uns. Das Gegenteil ist der Fall, sie geben Ratschläge bei schwierigen Reparaturen und helfen uns mit aussortierten Ersatzteilen.“

Warum die Fahrradwerkstatt Wittlich vor dem Aus steht

Häufig sind Rudi Kemmer in der Stadt Menschen begegnet, denen er zu einem neuen Fahrrad verholfen hat. „Sie haben mich sofort erkannt und freundlich gegrüßt. Das hat mich sehr gefreut und motiviert.“ Leider können er und sein Mitstreiter Günter Laux aus gesundheitlichen Gründen nicht weitermachen, aber mögliche Nachfolger, auf die Heike Feldges immer noch hofft, würden eine Werkstatt vorfinden, die sehr gut ausgestattet und sortiert ist.

Die beiden Männer und ihre Helfer haben Räder, die nicht mehr zu reparieren waren, auseinandergebaut und die Einzelteile als Ersatz gesäubert, sortiert und nach Bedarf für andere Räder genutzt. So finden sich etliche Sattel, Lenker, Fahrradklingeln und Gepäckträger, aber auch Kleinteile wie beispielsweise Lagerkonusse, die für ein ruhiges Laufen der Räder mitverantwortlich sind, in den Kellerräumen.

Helfer gesucht für die Fahrradwerkstatt Wittlich

In der Werkstatt gibt es verschiedenste Räder, die von der Bevölkerung abgegeben wurden. Damen-, City-, Renn- und Kinderfahrräder sind dabei, sogar ein Klapprad kann man hier zum Einheitspreis von zehn Euro bekommen. Die Fachkenntnisse haben sich die beiden selbst angeeignet und mit viel Geduld umgesetzt. Seit November hat die Fahrradwerkstatt bereits geschlossen, sollten sich keine neuen Freiwilligen finden, würden die Räder, Ersatzteile und Werkzeuge an andere Fahrradwerkstätten, etwa zur Fahrradwerkstatt Betzdorf, den Jugendmigrationsdienst im Quartier in Trier oder die Fahrradwerkstatt zur Fluthilfe Ehrang gehen. „Neben Leuten, die mithelfen wollen, wäre es wichtig, Personen dabei zu haben, die bereit wären, kontinuierlich jede Woche für zwei bis drei Stunden da zu sein“, erklärt Feldges und hofft weiterhin, das Angebot aufrecht erhalten zu können.