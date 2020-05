Wittlich Einer der Aufzüge am Wittlicher Hauptbahnhof ist seit etwa vier Wochen defekt. Menschen mit Einschränkungen haben so keine Chance zum Gleis zu kommen. Die Bahn kann nicht sagen, wann er wieder funktionieren wird.

Der Aufzug am Bahnhof in Wittlich-Wengerohr ist (mal wieder) defekt. Was an dem Aufzug, der zu den Gleisen zwei und drei am Wittlicher Hauptbahnhof führt, kaputt ist, teilt die Deutsche Bahn auf TV-Anfrage jedoch nicht mit. Es gibt auch kein Hinweisschild auf dem Bahnhof, dass Menschen mit körperlichen Einschränkungen darauf aufmerksam machen würde, dass der Fahrstuhl kaputt ist. Lediglich der Leuchtknopf am Aufzug in der Unterführung ist in Rot mit einem weißen Balken ähnlich dem Verkehrsschild „Verbot der Einfahrt“ beleuchtet.