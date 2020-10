Soziales : Schüler radeln für einen guten Zweck

Fairplayteam Gymnasium Traben-Trarbach spendet für Burundi Foto: TV/Gymnasium Traben-Trarbach

Traben-Trarbach (red) Das Fairplayteam des Gymnasiums Traben-Trarbach ließ sich trotz der Absage der Fairplay-Tour durch die Großregion nicht entmutigen. Angestoßen durch das Versprechen der Firma VET-Concept in Föhren, in einer Corona-Challenge zehn Cent für jeden gefahrenen Kilometer zu spenden, verlegten die Teams die Radtour in ihre Heimatregionen und sammelten in Kleingruppen Benefizkilometer.

