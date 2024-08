Faktencheck Wie belebt ist der Marktplatz in Wittlich und welches Publikum zieht er an?

Ein Junge rennt voller Tatendrang in die Tedi-Filiale am Wittlicher Marktplatz. Sein Vater, ein paar Meter hinter ihm, wartet draußen und öffnet entspannt seine Cola. Zwei Frauen sind auf den Pflastersteinen mit ihren Fahrrädern stehengeblieben. Sie unterhalten sich, über alte Zeiten, über die Sommerkonzerte in Bernkastel-Kues. Vier Stunden am Stück auf den Beinen stehen, das sei nichts mehr für sie. Ansonsten wirkt der Platz fast wie ausgestorben. Die beiden Leerstände am Eingang der Himmeroder Straße verschönern das Bild nicht. Nur im Café am Markt sitzen ein paar Gäste. Und ein anderes Geschäft, das scheint die Menschen beinahe magisch anzuziehen: Das kleine Wittlicher Sozialkaufhaus „Kaufen mit Herz“, das 2020 zum Marktplatz umgezogen ist. Die Publikumsfrequenz dort verwundert nicht: Bei Preisen von zwei Euro für eine Hose bei „Kaufen mit Herz“ schaut wohl jeder mindestens zweimal hin. So ein Schnäppchen hat einfach einen gewissen Anreiz. Gerade für Menschen, die etwas weniger Geld im Portemonnaie haben. Von denen soll es laut Aussage des Inhabers eines ehemaligen Geschäfts am Marktplatz angeblich mehr geben als anderswo in Wittlich. Bei der Recherche unserer Zeitung zu den Gründen für die beiden Leerstände am Marktplatz hatte ein Unternehmer erklärt, er habe dem Standort Marktplatz den Rücken gekehrt, weil ihm das Publikum dort nicht mehr zusage. Aber ist da etwas dran? Wir sprechen Ladeninhaber und Passanten auf das Thema an: