Feuerwehreinsatz : Falsche Ofenbefeuerung ruft in Neumagen Wehr auf den Plan

Foto: TV/Roland Morgen

(red) Die Feuerwehr Neumagen ist am Dienstag, 7. Januar, gegen 21.30 Uhr zu einem Einfamilienhaus in die Bergstraße in Neumagen ausgerückt, weil ihr eine starke, von dem Gebäude ausgehende Rauchentwicklung gemeldet worden war.

Vor Ort habe die Feuerwehr jedoch schnell Entwarnung geben können. Der im Wohnzimmer aufgestellte Kaminofen sei falsch befeuert worden. Hierdurch sei dann Rauch ausgetreten.