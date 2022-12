Weihnachtstheater : Familie Köcher bereitet sich auf „eine weihnachtliche Katar-Strophe“ vor

Dieses Jahr geht es auch um die Fußball-WM. Das Weihnachtsstück „Schöne Bescherung? Ich hasse Weihnachten! Eine weihnachtliche Katar-Strophe!“ wird am 22. Dezember um 19 Uhr aufgeführt. Am 23. Dezember sind um 16 Uhr und um 20 Uhr Vorstellungen. Foto: Kö-Family

Hupperath/Wittlich Seit zehn Jahren steht Familie Köcher gemeinsam an Weihnachten auf der Bühne. Damit verarbeiten sie gemeinsame Weihnachtsfreude und auch -frust. Aktuelle gesellschaftliche Themen werden aufgegriffen, in diesem Jahr die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar.