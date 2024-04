Jubiläum im Hunsrück Der Uhrentüftler aus Morbach: Optik Mertiny feiert 120 Jahre Firmengeschichte (Fotos)

Alina Dombrowski ist nicht nur gelernte Augenoptikermeisterin, sondern hat zudem bereits ein abgeschlossenes BWL-Studium in der Tasche. Sie brennt so wie die Generationen zuvor für den Beruf und das Unternehmen. Ihre Mutter, Augenoptikermeisterin Ina Dombrowski, leitet das Unternehmen bereits seit 1993 mit einem langjährigen Team aus weiteren Augenoptikermeistern und erfahrenen Mitarbeitern in den Bereichen Uhren, Schmuck, Optik und Optometrie. „Wir haben ein tolles Team, auf das ich mich stets verlassen kann“, betont sie. Teilweise arbeiten die insgesamt zehn Beschäftigten bereits seit mehr als 40 Jahren im Unternehmen.