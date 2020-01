Musik : Familienkonzert im ehemaligen Kloster

Foto: Ralf Hansjosten. Foto: TV/Ralf Hansjosten

Brauneberg-Filzen (red) Familie Hansjosten hat in der ehemaligen Klosterkirche St. Josef in Brauneberg-Filzen ein festliches Konzert zum Jahreswechsel gegeben. Die 15-jährige Julia an der Violine erfreute mit ihren beiden Brüdern Benedikt (14 Jahre) und Lukas (10 Jahre), beide Violoncello, die Zuhörer in der mit Kerzen stimmungsvoll erhellten und nahezu vollbesetzten Kirche.

Am Klavier wurden sie von ihrem Vater, Ralf Hansjosten, begleitet. Dieser bestritt auch den solistischen Part an der historischen Voltmann-Orgel, für deren Erhalt der Erlös bestimmt ist.