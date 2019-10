Wanderung : Wanderung mit Gesang

Neumagen-Dhron (red) Eine Familienwanderung mit Gesang unter dem Titel „Sing mit“ findet am Samstag, 26. Oktober, statt. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Peterskapelle in Neumagen-Dhron. Die Tour ist sechs Kilometer lang.

