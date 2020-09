Bernkastel-Kues/Wehlen : Abenteuer im Weltraum

Bernkastel-Kues/Wehlen Traditionell zum Corneliustag findet im Kloster Machern am Wochenende, 19. und 20. September, wieder ein Familienwochenende statt. In einem abgegrenzten Bereich können Besucher unter Beachtung der Hygieneregeln gegen eine Spende zugunsten des Vereins Nestwärme das Glücksrad drehen, Puppen und einen Büchertisch unter die Lupe nehmen.

Mit Voranmeldung können Besucher im Museum an einer Lego-Bauaktion mit dem Thema „Abenteuer im Weltraum“ teilnehmen. Die Teilnehmer können sich anmelden unter Telefon 06532/951640. Gebaut werden kann an beiden Tagen. Steine werden im Museum zur Verfügung gestellt. Die besten Modelle werden zur großen Lego-Sonderausstellung am 7. und 8. November prämiert. Auch kann die neue Ausstellung „Spielzeuge aus Holz – handgefertigte Modelle“ besucht werden.